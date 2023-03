Stalking e violenza sulle donne, la prevenzione passa per un protocollo d'intesa tra questura e Centro di ascolto uomini maltrattanti

Trasformare un'ammonizione del questore in un'opportunità per far sì che il comportamento violento non si reiteri e che soprattutto non degeneri in forme di illecito ben più gravi di quelle già attuate.

Questo lo scopo del protocollo d'intesa sottoscritto tra la questura di Pescara e l'associazione Itinere Cam (Centro di ascolto per uomini maltrattanti) per cui coloro che vengono ammoniti proprio dal questore Luigi Liguori per comportamenti violenti nei confronti delle donne siano indirizzati a seguire i percorsi che da ormai un anno il Cam porta avanti nel centro di via Luigi Polacchi.

Un intervento di prevenzione in materia di stalking e violenza domestica che proprio una delle coordinatrici del Centro aveva anticipato a IlPescara qualche settimana fa quando con noi ha tracciato un primo bilancio dell'attività sin qui svolta e che va avanti con i circa 15 uomini seguiti dal Cam.

Si tratta dunque di un nuovo e importante strumento di prevenzione e di intervento su chi, segnalato dalla vittima all'autorità di pubblica sicurezza, manifesta comportamenti violenti al fine di scoraggiarli attraverso un percorso che possa dar loro consapevolezza della gravità e delle pesanti conseguenze che gli stessi hanno sia dal punto di vista psicologico che fisico sulle donne ai danni delle quali li compiono.

Una collaborazione quella avviata con il Cam che dunque prevede, ai sensi dell'articolo 3 comma 5bis del decreto legge del 14 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere) e convertito dalla legge 110 del 15 ottobre 2019, che la persona ammonita debba essere informata circa i servizi disponibili sul territorio per poter intraprendere un percorso di presa di coscienza delle conseguenze del proprio agire al fine di prevenire la reiterazione.

Undici gli articoli del protocollo d'intesa che impegnano le due parti con la questura che ha il compito di invitare il soggetto ammonito a presentarsi presso il Cam che, a sua volta, si impegna a comunicare con cadenza mensile i nominativi dei soggetti che di fatto si rivolgono loro per intraprendere il piano di recupero, a riferire circa l’esito del progetto intrapreso e a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni premature del percorso avviato.