Davanti al Caffè Excelsior la panchina rossa realizzata da Carlo Miccoli per dire "no" alla violenza sulle donne

C'è una nuova panchina rossa in città e si trova proprio davanti allo storico Caffè Excelsior di corso Umberto I. Sopra un messaggio chiaro: “I piccoli uomini hanno usato violenza sulle donne solo per sentirsi grandi”.

Questa l'iniziativa messa in campo dalla Confcommercio Pescara e in particolare dal gruppo Terziario donna, l'associazione Le Ali presieduta dall'avvocato Danielle Mastrangelo, la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), Federalberghi e il Comune che ha concesso il suolo pubblico e che ha partecipato all'inaugurazione con l'assessore Alfredo Cremonese, per far sentire la piena partecipazione in occasione della giornata nazionale dedicata al contrasto della violenza contro le donne.

“Siamo orgogliosi – ha detto il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano lanciando l'iniziativa - di aver colto la possibilità di testimoniare, attraverso l’installazione della panchina rossa, simbolo della libertà delle donne, l’impegno della Confcommercio finalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro ogni tipo di violenza di genere”.

“Ribadiamo, e in questa occasione è ancora più importante farlo – ha aggiunto la presidente del gruppo Terziario Donna Daniela Renisi -, che alla violenza bisogna opporsi sempre; che dalla violenza, qualsiasi forma essa abbia, è necessario allontanarsi, e lo si può fare anche intraprendendo percorsi di lavoro che aiutino noi donne a essere autonome, economicamente innanzitutto e psicologicamente di conseguenza”.

Una panchina decisamente unica perché a realizzarla, come si legge nel post del Caffè Excelsior, è stato il titolare Carlo Miccoli. “Il viaggio della panchina rossa dell' Excelsior simbolo della lotta alla violenza sulle donne e del rifiuto per ogni forma di violenza, inizia a casa di Carlo che l'ha interamente realizzata nel suo piccolo laboratorio, per me il mio meraviglioso papà, e a casa di tutti gli uomini con la 'U maiuscola come lui' – scrive la figlia Roberta - e termina nel bar di cui è titolare Per me della mia famiglia un omaggio tutte e tutti coloro che hanno subito o subiscono violenza di ogni genere, fisica o psicologica. Un mondo migliore è possibile, un mondo dove regni l'amore è possibile e dipende anche da noi”.