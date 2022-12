La battuta sui vini abruzzesi di De Sica finisce alla Zanzara di Radio24, Cruciani: "No alla censura, siamo alla follia"

Anche la nota trasmissione radiofonica "La Zanzara" di Radio 24 si è occupata del caso della battuta di Cristian De Sica sui vini abruzzesi presente nel film "Natale a tutti i costi" in uscita sulla piattaforma Netflix. L'attore, in una scena del film, dopo aver assaggiato un vino abruzzese lo aveva definito "una merda" ed era scoppiata una polemica in quanto la battuta era presente nel trailer di presentazione. Sul caso si erano espresse diverse associazioni di categoria, il presidente Marsilio e anche il Consorzio tutela dei vini abruzzesi che aveva inviato anche una diffida legale per rimuovere la battuta sia dal trailer che dal film.

Ieri 11 dicembre durante la puntata della Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, si è tornati a parlare del caso e Cruciani si è espresso contro la censura della battuta e contro l'azione legale del Consorzio, parlando di una follia e dopo qualche minuto in diretta è intervenuto Alessandro Nicodemi presidente del Consorzio tutela dei vini d'Abruzzo che ha ribadito come la battuta vada elminata in quanto danneggia pesantemente non solo l'immagine dei vini abruzzesi ma anche quella dell'intera regione.

Secondo Cruciani, il clamore mediatico di questa battuta avrebbe in realtà portato una pubblicità enorme ai vini abruzzesi, ma Nicodemi invece ha insistito che accostare il nome dell'Abruzzo a quel giudizio sul vino presente nella battuta è deleterio, in quanto il marchio igp del Montepulciano d'Abruzzo è fra i primi d'Italia e dunque non serve una pubblicità di questo tipo che invece per il presidente è assolutamente negativa.

La puntata della Zanzara del 12 dicembre qui (circa al minuto 54 il caso della battuta sui vini): https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/lazanzara