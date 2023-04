Tre spoltoresi vincono il Festival della colomba artigianale abruzzese

Sono stati Moreno, Riccardo e Valeria Di Francesco della gelateria "Bottega del gelato" di Spoltore a vincere la seconda edizione del Festival della colomba artigianale abruzzese, trofeo Sapori Veri.

La manifestazione si è svolta nel centro commerciale L'Arca davanti alla giuria presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e da Fabiola Turco.

La Colomba Dannunziana al gelato ha convinto una commissione di esperti del settore ed è stata premiata in diretta streaming sul sito Abruzzi.tv dal sindaco Chiara Trulli, dall'accademico della cucina Mimmo Russi, dal direttore del centro Paolo Palombo e dalla finalista di Miss Adriatico, Giorgia Martinelli.

Per il miglior equilibrio dei sapori ha attirato l'attenzione la colomba amarena e cioccolato di Dino Polverini dell'omonimo forno di Sant'Egidio alla Vibrata mentre per la migliore presentazione a spuntarla è stata la pasticceria "Il Pasticcio" di Lanciano di Francesco Maccione. Il premio della giuria è andato a Domenico Dell'Orefice della gelateria "L'Oasi" di Ortona mentre il premio della critica ha visto a pari merito la pasticceria Palazzone di Sulmona, Dante di Montesilvano e l'elaborato della campionessa italiana della cucina Maria Angelucci "Le colombine della pace".

Fuori gara, poi, la storica pasticceria Centini di Bisenti ha fatto assaggiare ai presenti la "Pizzacola". Ad accompagnare i piatti sono stati i vini Pecorino e Cerasuolo, neopremiati al Vinitaly di Verona, della cantina Lampato di Pianella selezionati molto bene dalla sommelier Annamaria Acunzo. Ospiti d'onore della rassegna sono stati il cabarettista Valerio Basilavecchia e le cantanti del Festival della Melodia, Giuliana Marinelli e Ilaria Polverini. «Un pomeriggio molto interessante», afferma il direttore del centro L'Arca, Paolo Palombo, «per una manifestazione che cresce in qualità e in interesse generale per un settore in costante espansione. Sono stati tutti bravi e meritavano sinceramente il massimo riconoscimento».