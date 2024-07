I nomi dei vincitori del bando Ecad 17 dedicato ai giovani per l'ambito distrettuale sociale "Montagna pescarese"

Tre progetti di altrettanti giovani under 35 approvati e finanziati grazie ail bando Ecad 17: un piccolo borgo, quello di Bolognano, che si fa conoscere attraverso il teatro diffuso e le diverse forme d’arte; i parchi cittadini e le aree verdi di Manoppello e con il parco naturale Sorgenti del Lavino di Scafa che dialogano per promuovere l’inclusione, la conoscenza, la sostenibilità ambientale; il belvedere di Lettomanoppello che diventa piazza d’aggregazione per dire no al consumo di alcool e alle dipendenze. Si tratta di fondi regionali per l'ambito distretturale "Montagna Pescarese" che comprende 22 comuni del territorio.

Individualmente o in gruppo, in collaborazione con enti locali, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore, ragazzi e giovani dei 22 Comuni dell’ente d’ambito Montagna Pescarese, sono stati chiamati a presentare progetti che avevano come obiettivo la valorizzazione e la cura di luoghi rappresentativi dei centri di appartenenza, nei quali vivono o vorrebbero vivere la propria quotidianità, e la piena integrazione di soggetti fragili, diversamente abili e stranieri.

Ai primi tre progetti, tra i nove presentati da gruppi di giovani e associazioni, è stato assegnato un contributo di 5mila euro ciascuno dalla commissione giudicatrice formata da esperti di varie regioni d’Italia costituita dal presidente Maurizio Bradaschia architetto e docente universitario con Giuseppe Di Giacomo architetto, Chiara Valli professionista di teatro, danza ed attività artistiche, Mariachiara Gentile, avvocato e mediatrice familiare, Luca Aceto ingegnere di Lettomanoppello e Massimiliano Esposito Responsabile dell’Ufficio di Piano Ecad 17. Il lavoro della commissione è stato supportata da Natalino Farao, sociologo dell’associazione Solideando e Floriana Nesta, psicologa dell’Odv Vittoria-la Città dei Ragazzi, nella loro qualità di partners del progetto. Giulia De Lellis, coordinatrice dell’assemblea dei sindaci dell’ambito sociale e vicesindaco di Manoppello:

“L’Ecad 17 continua a tenere alta l’attenzione verso ragazzi e giovani a cui abbiamo chiesto di essere protagonisti e dire la loro. Nel ringraziare la commissione per l’ottimo lavoro, faccio i miei complimenti a tutti coloro che hanno partecipato e ai progetti giudicati più meritevoli che favorendo la promozione di creatività, cultura, talenti, inclusione sociale, valorizzano i contesti locali, come piazze, parchi, centri storici e luoghi di incontro. L’auspicio è che il futuro sia dei giovani e anche dei piccoli borghi”.

I progetti finanziati, che dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre prossimo, sono nell’ordine di graduatoria: “BoMuPià – Futuro in scena” presentato dalla Proloco di Bolognano. Il progetto intende valorizzare alcune realtà caratteristiche del Comune di Bolognano e delle sue frazioni attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali; “Insieme alla scoperta della natura – Le magie dei parchi” presentato dalle giovani Beatrice Di Carlo e Chiara Iezzi di Manoppello. Il progetto si propone di valorizzare le bellezze ambientali e naturalistiche del parco Arabona a Manoppello e del parco Lavino a Scafa con una serie di iniziative; “Evento No Alcool” presentato dalle giovani Giulia D’Alfonso e Veronica Conte di Lettomanoppello che intende valorizzare il belvedere Falcone e Borsellino, luogo di ritrovo e di socializzazione giovanile, attraverso una serata no alcool, dedicata alla sensibilizzazione dei giovani alle problematiche legate dipendenze, in particolare dall’alcool. Con le economie rimaste, sarà in parte finanziato anche un quarto progetto in graduatoria dal titolo “Maiella Madre” è stato presentato dai giovani Mattia Di Pietrantonio e Camillo Ferrante, di Lettomanoppello che valorizzerà alcune zone naturalistiche e peculiari di caratteristiche tra tholos, miniere e grotte.

Anche i progetti non finanziati, di proprietà dell’Ecad 17, potranno essere realizzati dai Comuni interessati. Il bando dell’Ambito Distrettuale Sociale (Ads) “Montagna Pescarese” è stato rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni residenti nei 22 comuni del Ecad 17 (Manoppello, ente capofila, Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e Turrivalignani). I giovani di età compresa fra i 14 e i 35 anni rappresentano circa il 12,5% della popolazione generale dell'Ecad 17