Superenalotto, centrato un 5 a Spoltore: vincita da oltre 27 mila euro

Vincita al Superenalotto a Spoltore dove è stato centrato un 5 nell'ultimo concorso dell'altro ieri, martedì 17 novembre.

La schedina vincente ha regalato un un "5" da 27.002,68 euro.

Come riferisce agipronews, la giocata vincente è stata convalidata nel "Caffè Sborgia" in via Maiella 11.

Nell'appuntamento di oggi, giovedì 19 novembre, verranno messi in palio 66,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.