10eLotto, ad Alanno vinti 50 mila euro con un 9 Oro.

Il 10eLotto premia il centro in provincia di Pescara.

La vincita è stata centrata grazie a una puntata da 3 euro su un'estrazione frequente.

L'ultimo concorso, come riporta agipronews, ha distribuito 23,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi tre miliardi dall'inizio del 2021.