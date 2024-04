C'è un nuovo "mega miliardario" in Abruzzo: vinti due milioni di euro con un gratta e vinci 

C' un nuovo “mega miliardario” in Abruzzo e per la precisione ad Avezzano (L'Aquila) dove un fortunatissimo ha vinto 2 milioni di euro grazie a un gratta e vinci da 10 euro: “Il Miliardario mega” per l'appunto.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

La vincita massima per quel tagliando acquistato nella ricevitoria di via San Cataldi 140. Ci sarà una “tassa sulla fortuna” che prevede una trattenuta del 25 per cento per le vincite sopra i 500 euro da pagare, ma comunque per il vincitore l'incasso reale sarà di un milione e 600mila euro. Difficile pensare a lamentele.