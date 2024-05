Vince 100mila euro con la Lotteria degli Scontrini: "Utilizzerò il denaro per l'istruzione dei figli"

Nuova vincita in Abruzzo grazie alla Lotteria degli scontrini.

Un consumatore della provincia di Teramo si è visto infatti assegnare uno dei dieci maxi premi nazionali del valore di 100mila euro ciascuno.

L’estrazione mensile ha ricompensato il codice lotteria abbinato a uno scontrino di acquisto di generi alimentari effettuato in uno degli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata.

Da segnalare che la vincita si è verificata in seguito a un acquisto di modico valore pari a circa 35 euro. La somma è stata reclamata dall’avente diritto nell’ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, a Pescara. In quella sede, i funzionari incaricati hanno provveduto a identificare il vincitore e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente. Il fortunato, ancora incredulo e felice per la buona sorte che lo ha gratificato con la considerevole vincita, ha dichiarato ai funzionari che utilizzerà l’incasso per l’istruzione dei figli. La direzione centrale Giochi dell’Agenzia, all’esito delle verifiche di competenza, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.