Vinceslao Ruccolo eletto presidente nazionale EbiPan, l'ente di valorizzazione del settore panificazione

È abruzzese il nuovo presidente nazionale dell'ente bilaterale della panificazione EbiPan, l'ente promosso da Confesercenti e da Flai Cisl e Uila Uil che promuove le attività e le politiche di un settore cui fanno riferimento 27mila imprese e oltre 100mila addetti.

Si tratta di Vinceslao Ruccolo, leader storico dei panificatori abruzzesi. Sessantuno anni, già presidente nazionale del Fondo sanitario integrativo della panificazione (Fonsap) e vicepresidente nazionale di Assopanificatori-Confesercenti, è titolare di un’impresa di panificazione a San Vito Chietino.

È il terzo abruzzese ad assumere ruoli apicali in Confesercenti in questi anni: si affianca al presidente regionale Daniele Erasmi, diventato presidente nazionale delle imprese della distribuzione alimentare riunite nella Fiesa-Confesercenti, e al direttore regionale Lido Legnini, chiamato a coordinare le politiche per il sud nell’ambito della Confesercenti nazionale.