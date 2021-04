VIDEO | Vincenzo Olivieri: "Tutte le lingue derivano dal dialetto abruzzese"

Il comico pescarese Vincenzo Olivieri, in un filmato d'epoca relativo a un suo vecchio spettacolo, spiega in maniera esilarante che tutto deriva dal nostro dialetto. L'inglese, il cinese, il tedesco e il francese sono lingue che non sarebbero mai esistite senza lo "slang" abruzzese.

E poi il vernacolo della nostra regione è l'unico che ha ben quattro ausiliari: essere, avere, stare e tenere. Un video tutto da ridere, da guardare (anche più volte) assolutamente per trascorrere alcuni minuti in allegria.