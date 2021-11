Vincenzo Gentile (ex patron di Caesar Tv e Tele9) compie 70 anni, il video messaggio di tanti amici per gli auguri

Vincenzo Gentile, storico patron di Caesar Tv e Tele 9 festeggia oggi, domenica 21 novembre, il traguardo dei 70 anni.

Un compleanno importante per un uomo che scritto pagine memorabili della storia di Pescara e della costa abruzzese.

Non solo Radio e Video Caesar Tv, ma anche l'omonima discoteca di Silvi Marina divenuta un vero e proprio simbolo negli ultimi decenni del secolo scorso.

E poi l'importante esperienza televisiva con Tele 9 che ha visto la presenza di tanti professionisti e il lancio di giovani talenti poi rimasti a lungo sulla scena. Oltre a questo sono state molteplici le esperienze fatte da Gentile in diversi settori. Da un'idea della figlia Claudia, Luca Teseo ha montato un video messaggio contenente gli auguri di tante persone, tra di esse volti noti come il giornalista Gianni Lussoso e il comico Vincenzo Olivieri, che hanno voluto mandare un saluto a Gentile in questo giorno speciale per lui.