Lo storico villino "La Porta" torna a nuova vita: restauro in fase di ultimazione [FOTO]

Il cantiere è stato aperto lo scorso ottobre e a distanza di mesi, ora che siamo a giugno, lo storico villino "La Porta" di viale Scarfoglio nella zona della pineta di Pescara si presenta con tutto un altro aspetto.

A occuparsi del restauro è il nuovo proprietario dell'immobile, l'imprenditore nel ramo delle costruzioni, Paolo Primavera.

Adesso che è iniziata la fase dello smontaggio delle impalcature si inizia ad apprezzare il ritorno al vecchio splendore del villino.

E in tanti, soprattutto i residenti e i frequentatori della zona della pineta, hanno provato emozione nel rivedere la seconda vita di una delle ville più belle e iconiche della strada. Come spiega Primavera il restauro sulle facciate è a buon punto e il restauro è in via di ultimazione tranne alcuni dettagli. Sono stati quasi finiti anche tutti i rinforzi strutturali e si stanno realizzando gli impianti interni.

«Devo ringraziare gli architetti che hanno seguito quotidianamente i lavori e le maestranze», fa sapere Primavera, «in più devo ringraziare la sovrintendenza che ha seguito con costanza e tempestività tutti gli interventi di restauro progettati ed eseguiti. In più devo ringraziare una restauratrice di Firenze che ha avuto l'onere di fare gli interventi più critici e difficoltosi in fase di restauro. Nei prossimi mesi spero di arrivare a conclusione e restituire alla città di Pescara un gioiello. Sinceramente vedere persone che sono venute a vedere il villino restaurato con le lacrime sul viso per la forte emozione , non ha prezzo e mi inorgoglisce per il lavoro svolto e da svolgere. Spero di aver fatto una bella cosa per la città di Pescara».