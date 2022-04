Grande partecipazione al Villaggio dello Sport nel parco della pace in via Aterno [FOTO]

Villaggio dello Sport nel parco della Pace in via Aterno nel rione Rancitelli di Pescara ieri, lunedì 25 aprile, grazie all'iniziativa dell'associazione Prossimità alle Istituzioni Ets e del Csi.

Più di 250 giovanissimi hanno partecipato alla giornata che ha festeggiato la tappa conclusiva dei 18 mesi di progetto "A Bordocampo", coordinato dall’Ets Prossimità alle Istituzioni, con la realizzazione del maxi evento finale: il Villaggio dello Sport, con la compresenza di eventi sportivi e ludico-sportivi accattivanti e coinvolgenti, per mezzo di un complesso di impiantistica mobile trasportato e noleggiato, tutto sotto l’egida e col supporto della presidenza nazionale del Csi.

Il sindaco Carlo Masci e il vice con delega al Verde Pubblico, Gianni Santilli, sono intervenuti in più momenti durante la giornata e si sono intrattenuti con i bambini e con le famiglie del quartiere. L’obiettivo del progetto promosso dal Csi e realizzato sul territorio dall’associazione Prossimità alle Istituzioni, che quotidianamente lavora nel contrasto al disagio giovanile proprio nelle periferie cittadine, ha portato avanti un piano d’azione con ricadute nel sociale per creare nuove relazioni e nuove collaborazioni aumentando le possibilità e le opportunità per tutto il contesto territoriale di riferimento. Il parco della Pace è diventato per un giorno intero luogo di sport accessibili per tutti, rivitalizzando gli spazi e consentendo ai cittadini di sentirsi protagonisti di quegli ambienti, sviluppando percorsi sportivi che avessero come base l’inclusione e l’integrazione sociale, specie delle fasce giovanili.

L’entusiasmo è stato tanto, la manifestazione, con ingresso completamente gratuito e moltissimi gadget offerti a tutti i partecipanti, si è svolta continuativamente dalle ore 10 alle 19, con allestimento di molteplici campi mobili per attività promozionale sportiva; la giornata è stata animata dal susseguirsi di prove open per tutti i ragazzi intervenuti, mini tornei amatoriali, momenti ludici di sperimentazione e confronto nelle disclipline del Dodgeball, della pallavolo, degli sport da contatto, del biliardino umano, del calcio in gabbia 3x3 e dei giochi motori per i più piccoli. Una giornata divertente, pulita, all’insegna di condivisione e valori, nella comunione d’intenti dell’associazione promotrice con il centro sportivo italiano, una nota di colore nel quartiere di Rancitelli, che tante risorse ha da valorizzare, in primis la bellezza, l’energia e l’allegria dei suoi tanti ragazzi.