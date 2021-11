Aperto il Villaggio di Natale a Caramanico Terme, il programma degli eventi

È stato inaugurato ufficialmente il Villaggio di Natale di Caramanico Terme giunto alla sua seconda edizione.

Lungo le strade del borgo ci sono scenografie, attrazioni, spettacoli e tante novità per queste feste natalizie del 2021.

Ci si potrà divertire con le giostre e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, fare un giro in carrozza o in trenino, gustare prodotti tipici, regalarti un oggettino realizzato a mano.

Tra le nuove attrazioni il pattinaggio sul ghiaccio vero e tanto altro ancora. E nei fine settimana escursioni, attività nel parco nazionale della Maiella per tutta la famiglia, parco avventura ed escursioni a cavallo. Queste le date di apertura: 20 e 21 novembre, 27 e 28 novembre, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19 dicembre, dal 24, 25 e 26 dicembre 2021 fino al 2 gennaio 2022, 5 e 6 gennaio 2022 con orario di apertura dalle ore 10:30 alle 21. Per partecipare è previsto l'obbligo del green pass e l'uso della mascherina. Queste le attrazioni del Villaggio di Natale: 25 casette in legno con oggetti fatti a mano e prodotti da degustare, il grande albero di Natale, la casa degli elfi con apertura dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 20, il regno di Babbo Natale con apertura dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 20. Per le scenografie troviamo carrozza a cavallo, trenino di Natale, animazione, spettacoli e musica, pista di pattinaggio, mostra di presepi artigianali tutti i fine settimana nella chiesa di San Maurizio dalle 16 alle 19.

Questo invece il programma degli eventi:

20 Novembre 2021

Dalle 16:00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione,

Banda di Caramanico Terme

21 Novembre 2021

Dalle 10:30 Sfilata della Banda di Caramanico Terme

Dalle 16:00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione,

Inaugurazione, sfilata con gli amici del Villaggio di Natale – Jerry Family Show

27 Novembre 2021

Dalle 16.00 Artisti di strada, Animazione e

Musica con Lu Chiov e Cicalin

28 Novembre 2021

Dalle 16.00 Artisti di strada, Animazione

Musica itinerante

4 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione

Valeriano e il vecchio Frac

5 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Giocolieri, Animazione,

Street Band

7 Dicembre 2021

Animazione, Musica con Lu Chiov e Cicalin

8 Dicembre 2021

Dalle 10:30 Zampognari,

Dalle 16.00 Animazione, Accensione del Grande Albero di Natale

Valeriano e il vecchio Frac

11 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione,

Gruppo “Note di Natale”

12 Dicembre 2021

Dalle 16:00 Artisti di strada, Animazione,

Musica con Lu Chiov e Cicalin

18 Dicembre 2021

Dalle 16:00 Farfalle luminose, Animazione,

Gruppo “Note di Natale”

19 Dicembre 2021

Dalle 16:00 Farfalle luminose, Animazione,

Valeriano e il vecchio Frac

24 Dicembre 2021

Dalle 16:00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione

Arriva Babbo Natale

26 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Clown, Animazione,

Musica con Lu Chiov e Cicalin

27 Dicembre 2021

Dalle 16:00 Giocolieri, Animazione

28 Dicembre 2021

dalle 15:30 alle 18:30 Laboratorio “CREA UN PRESEPE”

Presso Biblioteca comunale per info e prenotazioni 346 8900269

Dalle 16.00 Artisti di strada, Animazione

29 Dicembre 2021

dalle 15:30 alle 18:30 Laboratorio “CREA UN PRESEPE” Presso Biblioteca comunale per info e prenotazioni 346 8900269

Dalle 16.00 “Spettacolo On Ice”, Animazione,

Banda di Caramanico Terme

30 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Trampolieri e Mangiafuoco, Animazione,

Coro Gospel

31 Dicembre 2021

Dalle 16.00 Trampolieri e Mangiafuoco, Street Band,

Capodanno per le vie del Paese con Fuochi D’artificio

1° Gennaio 2022

Dalle 16.00 Giocolieri, Animazione,

Concerto Cornamuse

2 Gennaio 2022

Dalle 16.00 Clown, Animazione,

ore 18:00 Concerto di Capodanno Presso l’Ex Convento delle Clarisse

5 Gennaio 2022

Dalle 16.00 Animazione,

Presepe Vivente

6 Gennaio 2022

Dalle 16.00 Animazione,

Arriva la Befana