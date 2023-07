Il Villaggio Coldiretti sceglie Life Pescara per l'assistenza sanitaria [FOTO]

Il Villaggio Coldiretti ha scelto Life Pescara per l'assistenza sanitaria per la più grande manifestazione dell’agroalimentare italiano che si tiene in questi giorni a San Benedetto del Tronto: dal 14 al 16 luglio, infatti, i cittadini, le istituzioni e le realtà economiche del Paese affrontano i temi della biodiversità, della sostenibilità agricola, della qualità del cibo italiano.

"Per un evento di questa importanza e di queste dimensioni", afferma il presidente di Life Pescara Gianluca D'Andrea, "abbiamo messo in campo il massimo della professionalità, della tecnologia. Un evento che richiede un grande impegno organizzativo. Un ringraziamento di cuore va a tutto il personale sanitario che in questi tre giorni stanno garantendo l'assistenza".

Sono stati impiegati 3 mezzi di soccorso a turno, con 8 equipaggi dislocati nelle varie postazioni e l'ausilio di 2 medici, 4 infermieri e 14 soccorritori. Inoltre c'è un ponte radio Dmr.

"Passione, impegno e organizzazione - precisa il vicepresidente Maurizio Petaccia, "sono elementi fondamentali che accompagnano la nostra quotidianità. Siamo onorati che la Coldiretti abbia scelto la nostra odv per l'assistenza sanitaria: questo premia l'ottimo lavoro da noi svolto in questi anni. Mi unisco anch'io nel ringraziare tutto il nostro personale per la fattiva collaborazione".