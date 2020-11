A Villa Santa Maria di Spoltore una nuova panchina rossa per la giornata contro la violenza sulle donne [FOTO]

Arriva una nuova panchina rossa a Villa Santa Maria di Spoltore. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'amministrazione comunale ha deciso di inaugurare la panchina rossa nello spazio verde di via Garibaldi.

Il consigliere Sborgia ha spiegato che una panchina in più dedicata alle donne ha un duplice significato:

Da un lato come monito contro la violenza nei loro confronti, dall'altro come auspicio che possano trovare uno spazio maggiore in tutti in gangli vitali della società, dalla politica al mondo del lavoro