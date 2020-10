A Villa De Riseis il primo "Giardino della gentilezza" d'Italia

Sabato 10 ottobre verrà inaugurato a Pescara il primo "Giardino della gentilezza" d'Italia. Appuntamento nel parco Villa De Riseis, dalle 11, per l'iniziativa promossa da stomeglio.it e dalla cooperativa sociale Aurora “Valori & Sapori” ed ospitata nel giardino sensoriale.

L'idea nasce da una donna americana che ha fondato il movimento "The Kindness Rocks Project" che si basa sulla promozione della gentilezza come strumento di benessere e socializzazione, attraverso un sorriso, un saluto e un piccolo gesto di gentilezza quotidiano.

Nel giardino della gentilezza sono a disposizione di chiunque pietre dipinte con delle frasi di supporto, d’amore, di comprensione che le persone possono prendere e portare con sé per regalarle a qualcuno e fargli sentire che non è solo. Ognuno ovviamente è invitato a contribuire lasciando una pietra con il suo messaggio per gli altri.