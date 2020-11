A Villa de Riseis sistemata una copertura trasparente per la gabbia dei pappagalli

La cooperativa Aurora Valori &Sapori che gestisce il parco Villa de Riseis, ha provveduto nel pomeriggio di oggi a coprire con del nylon trasparente la gabbia dei pappagalli presente nel parco. Una cittadina, infatti, aveva segnalato sul gruppo Facebook "Sos animali" che i pappagalli erano ancora completamente esposti alle intemperie ed al freddo arrivato negli ultimi giorni in città, chiedendo un intervento in quanto temeva per la salute dei volatili.

L'associazione ha fatto sapere che ogni anno in prossimità dell'inverno la gabbia viene protetta e che i pappagalli Agapornis possono resistere all'esterno anche con temperature sotto lo zero: