Anche Villa Celiera entra nell’associazione nazionale "Città della Patata"

Anche Villa Celiera nell’associazione nazionale "Città della Patata". Il Comune del Pescarese può vantare la patata rossa. Il progetto vede l'Abruzzo come capofila: la presidenza del consiglio direttivo, che rimarrà in carica per 3 anni, è stata affidata al sindaco di Pizzoferrato Palmerino Fagnilli, mentre la vicepresidenza è andata ai sindaci di Ingria (Igor De Santis) e Avezzano (Giovanni Di Pangrazio).

Gli altri membri del consiglio sono i sindaci di Leonessa​ (Gianluca Gizzi), Muro Lucano (Giovanni Setaro), Palmiano (Giuseppe Amici) e Parenti (Donatella Deposito). In tutto i Comuni fondatori dell’associazione sono 19, provenienti da 10 territori regionali diversi: l’Abruzzo è rappresentato da molte zone ad alta vocazione pataticola, come la piana del Fucino, con Avezzano e Gioia dei Marsi, la succitata Villa Celiera per l’area vestina e poi il Medio Sangro, quindi la provincia di Chieti, con la patata montana prodotta a Civitaluparella, Gamberale, Montenerodomo e Pizzoferrato.

L'iniziativa è appoggiata dal Parco della Majella, dall'università D’Annunzio e dalla Regione Abruzzo. In Italia si producono 17 milioni di quintali di patate. Il commercio globale di patate è in crescita: 20 milioni di ettari e 400 miliardi di chili. L’Europa ne mangia più di quante ne produce. La patata fa anche bene alla salute perché contiene vitamine B3, B5, B6, C, K J, saccarosio, destrosio, lisina, arginina e tanti altri elementi energetici e disinfiammanti dell’apparato digerente. Il succo di patata, inoltre, combatte gli acidi gastrici.