A Caprara d'Abruzzo il Villa Acerbo summer party per gli ospiti della residenza assistenziale [FOTO]

Villa Acerbo summer party a Caprara di Spoltore per gli ospiti della residenza assistenziale dell'ex Onpi.

L'evento si è tenuto sabato 30 agosto dopo la messa con don Giovanni.

Dalle ore 16 sono seguiti i saluti del sindaco Chiara Trulli, del direttore della struttura Sandro Battista, e poi musica, panini, porchetta.

«Ho visto nei sorrisi della gente», racconta il sindaco, «un riscontro sul livello di qualità e di attenzione agli ospiti di Villa Acerbo. Siamo stati felici di vedere persone accudite con amore. L'assistenza agli anziani è il cuore del centro residenziale polivalente di Caprara, che consideriamo un polo socio sanitario da potenziare». Battista ha ringraziato nel suo discorso i parenti degli ospiti, «perché ci hanno dato fiducia», l'amministrazione comunale, dipendenti e collaboratori che si occupano con dedizione degli ospiti e infine tutti i partner per aver reso possibile la giornata di festa.

«La Villa Acerbo, assieme al suo parco e a tutti i servizi presenti, è il principale fattore di attrazione per il borgo di Caprara», aggiunge Bruno Ortense, consigliere con delega proprio alla cura del territorio che un tempo era un Comune autonomo, «Caprara d'Abruzzo ha una sua specificità e vogliamo tutelarla, l'attenzione continua a Villa Acerbo è uno dei passi principali per riuscire a farlo». Nella delegazione dell'amministrazione comunale c'erano anche i consiglieri Marzia Damiani e Angela Scurti, gli assessori Nada Di Giandomenico e Roberta Rullo.