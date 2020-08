Tre vigili urbani di Cepagatti diventano maresciallo maggiore aiutante. Si tratta di Anna Maria Fiucci, Angela De Flaviis e Donato Ulisse. La cerimonia si è tenuta ieri in municipio, alla presenza del sindaco Cantó e del comandante Di Virgilio.

L'atmosfera era molto sobria a causa dalle restrizioni anti-Covid, che sono state rigorosamente osservate durante il conferimento dei gradi ai tre agenti di polizia municipale.

Come informa una nota, il primo cittadino ha evidenziato che "questo riconoscimento è stato assegnato sia per gli anni di servizio sia per i risultati ottenuti", augurandosi che "sia di stimolo a fare ancora di più e meglio in futuro per tutta la cittadinanza cepagattese".