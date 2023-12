Anche in città i vigili del fuoco hanno celebrato la loro patrona Santa Barbara [FOTO - VIDEO]

Anche quest'anno, come da tradizione, i vigili del fuoco di Pescara hanno festeggiato e onorato la loro santa patrona Santa Barbara. Un momento che ogni anno è molto sentito, e che raccoglie tutti i vigili del fuoco in servizio, in congedo e in pensione per ricordare anche i colleghi morti durante le operazioni di servizio. Oltre ai vigili del fuoco, anche il personale della capitaneria di porto e il genio civile hanno festeggiato Santa Barbara.

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 8.00 nella sede centrale del comando di viale Pindaro con l'omaggio ai caduti. La celebrazione è proseguita con la funzione religiosa in onore della santa patrona, celebrata dall’arcivescovo Tommaso Valentinetti, alle ore 10,00 nella cattedrale di San Cetteo di Pescara, alla presenza del prefetto di Pescara Flavio Ferdani e delle autorità civili e militari. Alle ore 11.00 è iniziata l'esercitazione professionale, consistente in simulazioni di operazioni di soccorso, sempre nella sede centrale del comando in viale Pindaro che per l’occasione è stata aperta a familiari, cittadini e scolaresche.