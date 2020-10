Vietato festeggiare Halloween, arriva l'ordinanza della Regione Abruzzo

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 94 che dispone il divieto di festeggiare Halloween in luoghi pubblici.

Il provvedimento dispone che "dalle ore 18 del giorno 31 ottobre 2020, e fino alle ore 5 del giorno seguente, è vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza", sia "in spazi all’aperto" sia "in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio: centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive".

Inoltre è "fortemente raccomandato" di "evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati".