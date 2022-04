"Sulle vie del Don Chisciotte", il progetto di apprendimento e socialità dell'istituto Aterno-Manthonè [FOTO]

Gli studenti delle classi 3B, 3E e 3F dell’Istituto tecnico commerciale Aterno Manthoné di Pescara, diretto dalla preside Michela Terrigni, hanno concluso, con una visita alla città di Napoli, il progetto di apprendimento e socialità Por Las Rutas del Quijote - Sulle vie del Don Chisciotte.

Il romanzo spagnolo “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” - “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes Saavedra, considerato capolavoro della letteratura mondiale della quale si può considerare il primo romanzo moderno, è stato riletto seguendo le tracce del Cavaliere dalla triste figura.

Gli alunni hanno ricostruito non solo un itinerario letterario, ma anche una proposta di percorso multimediale turistico e gastronomico attraverso i paesaggi magici di Castilla La Mancha.

«Un efficace esercizio per padroneggiare la lingua spagnola non solo per scopi comunicativi utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio ma per interagire nei diversi ambiti e contesti», fanno sapere dalla scuola, «la visita della Napoli dei Borboni, preparata e guidata dalle docenti Silvana Britti e Rita Petaccia, è stata la perfetta conclusione del progetto. Gli studenti, unendo la conoscenza del territorio alla pratica linguistica, hanno sperimentato le competenze acquisite partecipando da protagonisti alla visita dei monumenti più rappresentativi della dinastia dei Borboni durante il regno di Napoli, in particolare la Galleria Borbonica, che durante la II guerra mondiale divenne rifugio per migliaia di napoletani. Dopo il conflitto venne utilizzata come deposito giudiziario municipale, poi, grazie all’opera di speleologi e geologi, tutta l’area sotterranea è stata recuperata e oggi in questo museo ci si può avventurare in percorsi nuovi ed emozionanti».