Il Comune di Spoltore affida a una società di vigilanza privata il compito di videosorvegliare il territorio

Sarà una società di vigilanza privata a svolgere il compito di videosorvegliare quotidianamente il territorio comunale di Spoltore, soprattutto nei luoghi in cui si sono verificati atti di vandalismo o danneggiamenti.

L'amministrazione comunale ha infatti deciso di affidare questa attività a una ditta privata.

Le aree oggetto di sorveglianza saranno largo San Giovanni, il campetto della scuola primaria e il parco Montinope per quanto riguarda il capoluogo, il campetto della scuola primaria in via Bari, la piazza di via Basilea e il parco della giustizia in Villa Raspa, il parco di Santa Teresa e il parco di Villa Acerbo a Caprara.

«Vogliamo incrementare l’attenzione verso la sicurezza dei nostri concittadini», spiega il sindaco Chiara Trulli, «grazie alla presenza di altri occhi, che saranno vigili sulla città garantendo pattugliamenti almeno due volte a notte in tutti i giorni dell’anno, e in occasione dei festivi anche nel pomeriggio. Abbiamo scelto otto punti nevralgici da sorvegliare, ma in base alle esigenze che si verificheranno saranno valutate ulteriori necessità».

«Ringraziamo per la preziosa collaborazione il comandante Panfilo D’Orazio della polizia municipale, il luogotenente Fabio Squadroni e il maresciallo maggiore Mauro Labricciosa della stazione dei carabinieri di Spoltore», aggiunge il vicesindaco Quirino Di Girolamo, «per aver condiviso con noi sia le modalità operative del servizio che i punti da attenzionare, potendo così lavorare in sinergia fra tutte le forze interessate al fine di implementare e potenziare i sistemi di vigilanza sul nostro territorio».