Online il videoclip di “Quanda sj ‘fforte”, nuovo singolo di Setak

È online il videoclip di “Quanda sj ‘fforte”, il nuovo singolo di Setak. Realizzato in animazione da Anonima Disegni, ci mostra la violenza in chiave allegorica: il protagonista è un uomo forzuto che si aggira per le strade di un paese ‘ferito’, raccogliendo seguaci ma suggerendo un epigono alquanto significativo.

“Questo, così come gli altri brani del nuovo disco, è pronto da mesi, ben prima dell’inizio della pandemia – racconta Setak – In questi tempi strani, in cui ci hanno detto che ‘andrà tutto bene’ e invece la sensazione è un po’ diversa, scegliere di uscire con questo brano significa, per me, sottolineare il concetto che se proprio devo morire vorrei accadesse dopo aver pubblicato questo album”.

Il cantautore pennese, in questa canzone che unisce il dialetto abruzzese a sonorità internazionali, si prende dunque gioco della violenza e di chi ne fa uso. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Alestalé", in uscita in primavera.