Online il videoclip di “Coramare”, il nuovo brano di Setak con Francesco Di Bella e Fabrizio Bosso

È online il videoclip di “Coramare”, il nuovo brano di Setak con Francesco Di Bella e il trombettista Fabrizio Bosso. Regista e direttore della fotografia, per quanto riguarda le riprese con Francesco Di Bella, è Ivan D’Antonio, mentre la regista e direttrice della fotografia, per le riprese con Fabrizio Bosso, è stata Margot Cianfrone. Montaggio, colori, effetti visivi, titoli e direzione artistica sono a cura di Glenda.

Il brano, che parla della condizione interiore di chi sopravvive a un’esperienza drammatica, anticipa l’album di inediti del cantautore pennese, "Alestalé", in arrivo il 13 maggio. Ecco che cosa ha dichiarato Setak:

“In questa canzone sentivo Napoli, e ho subito pensato a Francesco Di Bella. Lui dopo aver ascoltato il provino è stato felicissimo di cantarla e io altrettanto emozionato del risultato. Come se non bastasse poi è arrivata la meravigliosa tromba di Fabrizio Bosso, e io non potrei essere più contento”.

Il singolo, metà in abruzzese e metà in napoletano, unisce il dialetto a sonorità internazionali, vero e proprio ‘marchio di fabbrica’ del sodalizio creato tra Nicola Pomponi e Fabrizio Cesare, che cura la produzione anche di questo nuovo lavoro come era stato per l’album d’esordio di Setak, 'Blusanza', uscito nel maggio 2019.