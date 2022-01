Continuano i riscontri positivi per il video di “Seduta nella curva Nord”, il nuovo singolo di Patrizio Santo

Continuano i riscontri positivi per il video di “Seduta nella curva Nord”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Patrizio Santo scritto con Simone Cerratti, in radio e in digitale (Incisi Records). Il video è diretto da Manuel Guaglianone e piace perché dà la giusta visibilità a un'area periferica come quella di San Donato, dove sono state girate alcune scene. Quartieri e ricordi segnano inevitabilmente un passato, un'infanzia e amori sinceri ricchi di sentimento. I desideri, anch'essi smaniosi di essere espressi, incalzano il video rievocando al contempo scene storiche memorabili.

Davanti a un maxi-schermo, un panino, una birra e quattro risate, “Seduta nella curva Nord” fa assaporare allo spettatore l'autentico gusto della vita di periferia. Il brano è nostalgico: un grido in uno stadio ci riporta a quell’età ricca di nuove emozioni, quell’età che tanto vorremmo non passasse mai. A volte mutiamo alcuni atteggiamenti del nostro carattere, ci plasmiamo in base alle circostanze che la vita pone dinanzi a noi, ma cos’è la vera felicità? La felicità è spensieratezza, è credere nei sogni, è essere sempre eternamente giovani.

Per l'autore, l’eternamente giovane è il conterraneo Marco Verratti, calciatore di fama mondiale, ex centrocampista del Pescara, che viene citato nel brano per rappresentare un esempio di chi ha coronato i propri sogni mantenendo la propria autenticità. Parallelamente all'uscita del video, Patrizio Santo ha iniziato anche una collaborazione con il prestigioso brand Lotto Sport, scegliendo proprio la sua città come location per gli scatti fotografici.