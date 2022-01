"Il Provinciale", su Rai 2 la puntata sull'Abruzzo che racconta anche Pescara e d'Annunzio [VIDEO]

L'Abruzzo è stato protagonista dell'ultima puntata del programma "Il Provinciale" condotto da Federico Quaranta.

Le telecamere di Rai 2 hanno raccontato il viaggio fatto nella nostra regione da Vasto a Pescara seguendo la costa dei trabocchi

Il conduttore Federico Quaranta arriva fino alla cima della Majella.

Così viene presentata la puntata dedicata alla nostra regione: «La Majella rappresenta, per tutti gli abruzzesi, una montagna sacra: la montagna madre. Il suo stesso aspetto morfologico lo fa pensare, perché le numerosissime grotte hanno accolto nei secoli pastori ed eremiti, primo tra tutti il futuro papa Celestino V, che tra questi boschi ha trovato spesso rifugio. Una leggenda vuole anche che la dea Maja abbia portato qui dalla Frigia suo figlio Hermes, convinta che la ricchezza di erbe medicamentose avrebbe potuto curargli le ferite subite in battaglia. La Majella è, inoltre, la montagna del maggiore scrittore a cavallo tra Ottocento e Novecento, Gabriele D'Annunzio, che la definiva "ceppo originario". Sono proprio le parole di D'Annunzio che guidano il cammino di Federico Quaranta, facendogli incontrare pastori e cantastorie, apicoltrici e persone che hanno un rapporto profondo con questo luogo. Mia Canestrini racconta, infine, due animali iconici per l'intero Parco della Majella: il pastore abruzzese, il cane che ha sempre aiutato gli allevatori a guidare il bestiame, e l'orso bruno marsicano, quello che qui chiamano l'orso gentile».

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/01/Il-Provinciale---Abruzzo-Majella-la-Montagna-Madre---22012022-b890c545-07b0-464e-955f-8811d58fbd25.html