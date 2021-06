È on line il video di "Papà", il singolo del pianista pennese Paolo Catone

È on line il videoclip di "Papà", il singolo del pianista pennese Paolo Catone tratto dall'album "Io", in uscita il 18 giugno. Il filmato, girato nel Parco Nazionale del Gran Sasso, presenta un concept profondo e di forte emotività: il legame di Paolo con la montagna, evocato dalle immagini di fiori, rocce, colori e dalla spazialità del paesaggio, richiama l’attaccamento alle proprie origini e paragona tutta questa bellezza al rapporto personale dell’artista con il padre:

"Cerco il contatto con la natura e rifletto sulla vita osservando la sua perfetta bellezza - spiega Catone - In essa trovo le risposte ai perché dell’esistenza e mi rifugio. Sento una dolce interruzione del tempo e scorgo una speranza in qualcosa di bello e nuovo, pronto ad accogliermi".

A proposito di “Papà”, Paolo dice che la scelta di questo pezzo come traccia di presentazione dell’intero progetto "è stata cosa veloce perché è il brano a cui sono più affezionato. Ho scelto di descrivere con la musica ciò che non riesco a comunicare con le parole: il bellissimo rapporto che c’è tra me e mio padre, la forza ed il coraggio che ho appreso da lui, mentre combatte contro un grave problema di salute, i dolci momenti che porto nel cuore, ogni volta che lo vedo sorridere".

Paolo è un pianista che sa fondere liberamente istinto e disciplina con la capacità di esprimere la forza evocativa di ciò che suona. Il tocco pianistico rivela dinamiche imprevedibili e mai scontate, sempre al servizio di un’incisiva espressività. L’orecchio dell’ascoltatore viene sorpreso da attimi musicali di impeto, brio, alternati a dolcezza e lirismo. Il singolo “Papà” anticipa le qualità di un album che non può essere racchiuso in un unico genere musicale, ma è caratterizzato dalle molteplici esperienze dell’artista.

Per guardare il video, clicca QUI.