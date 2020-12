È online il video del nuovo singolo di Andrea Pimpini, “Amore ciao”

Da oggi, mercoledì 9 dicembre, è online il video lyric ufficiale di “Amore ciao”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Pimpini, estratto dall’album “Quando Cammini Per Strada” (Level Music / Warner Music Group). “Amore Ciao”, scritto interamente da Andrea Pimpini, è un brano che racconta un’intensa storia d’amore:

«È facile dire “ti amo” a una persona. È più difficile spiegare a quella persona cosa si prova in sua compagnia – dichiara Andrea Pimpini – Il sole splende, il mare danza, il vento soffia e il mio cuore non trova mai pace».

“Amore Ciao” è una delle cinque canzoni contenute nel nuovo Ep “Quando Cammini Per Strada” uscito lo scorso 30 ottobre. Questa la tracklist: “Quando Cammini Per Strada”, “Un Sogno Non Svanisce”, “Amore Ciao”, “Scusa”, “Un Lungo Viaggio”.