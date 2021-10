Online il video di “Lu juste Arvè”, duetto tra Setak e Mimmo Locasciulli

Il cantautore pennese: "Sono onorato di essere stato invitato come ospite alla serata finale del Tenco il 23 ottobre. Tra i vari brani canterò anche questo insieme a Mimmo"

È online su YouTube il video di “Lu juste Arvè”, brano del cantautore pennese Setak scritto e cantato con Mimmo Locasciulli. Una riflessione sul “passaggio di consegne” tra generazioni, un lascito spirituale.

"Sono onorato di essere stato invitato come ospite alla serata finale del Tenco il 23 ottobre - afferma Setak - Tra i vari brani canterò anche questo insieme a Mimmo, prezioso artista e compagno di strada in questa fase magica del mio percorso artistico. Un grazie profondo va a tutte le persone che hanno condiviso con me, dentro e fuori dal palco, questa estate piena di polvere, disordine e chilometri. Ci vediamo presto".