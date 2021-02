A "Live non è la D'Urso" le difficoltà dell'Abruzzo per le varianti del Covid, Albani: "Peggio di un anno fa" [VIDEO]

È stato spiegato come in Abruzzo siano state accertate diverse varianti del virus e ci si chiede se queste colpiranno tutta l'Italia

L'Abruzzo con le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19 (Coronavirus) e la circolazione delle sue varianti, in particolare quella inglese e brasiliana, sono state al centro di un servizio mandato in onda nella puntata di ieri sera, domenica 21 febbraio, di "Live non è la D'Urso".

Il programma di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, si è occupata del tema dedicando un servizio alla nostra regione.

Le telecamere di Mediaset, con l'inviata Sara Scorpati, hanno mostrato il lungomare di Pescara e la Nave di Cascella e subito dopo il via vai di ambulanze nei pressi dell'ospedale "Spirito Santo".

All'interno del nosocomio è stato intervistato Alberto Albani, direttore del pronto soccorso e componente della task force regionale che sottolinea come oggi sia peggio di un anno fa. Poi il servizio è proseguito nell'ospedale di Chieti e a Carsoli.