VIDEO | L'aeroporto d'Abruzzo avrà una pista per i voli intercontinentali: "Era il sogno di Silvio Berlusconi"

L'aeroporto d'Abruzzo avrà una pista più lunga. Oggi si è svolta la cerimonia inaugurale che sancisce il punto di partenza delle attività che porteranno all'infrastruttura abruzzese un tracciato più lungo di 386 metri. L'estensione della pista fino a 2 chilometri e 800 metri circa consente l'aumento della corsa al decollo in direzione mare. Con l'occasione verranno adeguate le superfici di sicurezza per gli atterraggi da direzione mare. Tutto questo si tradurrà in un incremento della sicurezza, ma anche aprirà la possibilità di accogliere nello scalo abruzzese voli intercontinentali.

Per la realizzazione dell'opera sono stati effettuati gli espropri di terreni che erano destinati all'uso aeroportuale fin dal 2006. Gli interventi sono finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 da 7 milloni e mezzo, circa, cifra che copre anche le attività di esproprio necessarie. Le opere affidate alla Rti composta dalla Laghetto Conglomerati di Roma, Zappa Benedetto srl di Sulmona e Appalti Engineering di Elice hanno un importo di 4 milioni 720 mila euro circa.

"Con questa giornata", commenta Alessandro D'Alonzo, vicepresidente della Saga, "cogliamo un obiettivo centrale per lo sviluppo di Abruzzo Airport, atteso da almeno 20 anni. L'allungamento della pista è un'opera che va innanzitutto nella direzione della sicurezza, adeguando le superfici per gli atterraggi e le attrezzature di avvicinamento strumentale, rendendo l'aeroporto più appetibile nei confronti dei vettori. Al tempo stesso ci consente di aprire la nostra regione al mondo, andando a guardare anche i voli intercontinentali. Avere a disposizione una pista più lunga significa far partire aerei con un carico maggiore, anche di carburante, e quindi raggiungere mete più lontane. Il 2023 si è concluso con record di passeggeri da 872.700, che ci ha riempito di orgoglio e che ci fa guardare all'obiettivo del milione con concretezza. Ora questo allungamento è un passo in avanti in più".

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio ha ricordato che "era stato l'ex premier Silvio Berlusconi a parlare di questo progetto in una delle sue visite in Abruzzo".

Le opere consistono nella realizzazione di una nuova recinzione perimetrale, nel rinforzo del terreni su cui insisterà il nuovo tratto di pista e le superfici di sicurezza, nella realizzazione di una nuova porzione di strada perimetrale, nel rinforzo dei sottoservizi, verrà realizzato un nuovo tratto di pavimentazione della pista, con una racchetta finale per l'inversione di marcia degli aeromobili. Contestualmente verranno spostate le attrezzature di avvicinamento strumentale che l'Enav andra a rimodernare. Infine verrà apposta segnaletica orizzontale, verticale e luminosa. Le lavorazioni avranno una durata di quattro mesi e mezzo, al netto di eventuali sospensioni per consentirel regolare traffico aereo nei mesi di punta della stagione estiva.

Copyright 2024 Citynews