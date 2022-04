Guardia di finanza: il vicepresidente Pettinari in visita al reparto operativo aeronavale

Il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari ha visitato il reparto operativo operativo aeronavale della guardia di finanza. Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Antonio Capito e il comandante del Roan, il tenente colonnello pilota Donato Vito Artesini che al presidente ha spiegato quali sono le attività svolte dal corpo soffermandosi in particolare sulla struttura organizzativa e l'ammodernamento della flotta, così come previsto nella revisione dei comparti di specialità assegnati a ciascuna forza di polizia.

E' stato il decreto Madia ad affidare “Sicurezza in mare” ad affidare in via esclusiva alla guardia di finanza che, dal 2017, garantisce un costante presidio del mare, con l’obiettivo di reprimere i traffici illeciti che contribuiscono ad alterare l’economia sana del Paese. Il contingente aeronavale oltre ad offrire il proprio supporto alle altre forze di polizia per specifiche attività delegate dalle autorità giudiziarie, svolge, su disposizione delle questure, servizi di ordine e sicurezza pubblica, mentre in ambito sovranazionale coopera con l’agenzia di frontiera e costiera europea Frontex, per assicurare una sorveglianza attiva dei confini marittimi e un intenso scambio informativo a livello mondiale.

“La storia ci insegna che il mar Mediterraneo è, da sempre, il mare nostrum, un bacino motore per i traffici commerciali dei 21 Paesi che vi si affacciano – sottolinea Caputo -. I nostri dispositivi operativi puntano alla prevenzione e al contrasto delle diverse vie di proliferazione delle attività illecite più disparate e che vanno dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al traffico di sostanze stupefacenti e di rifiuti tossici, sino ad arrivare all’immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani. È così che il Roan tutela, in cielo e in mare, la sicurezza economico-finanziaria a 360 gradi e in sinergia con gli altri reparti del corpo”.

"Oggi - conclude Pettinari - ho voluto ringraziare la guardia di finanza per l’impegno profuso in tutti i campi, anche nel ruolo di Forza di Polizia in mare che, vantando una flotta moderna e tecnologica, e personale altamente qualificato, ogni giorno lavora concretamente per migliorare il territorio pescarese nell’interesse della legalità in ogni sua forma. Un principio che si sposa perfettamente con quella che è la mia visione di Paese e dell'istituzione che oggi ho rappresentato".