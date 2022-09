La denuncia di Contribuenti Abruzzo: "In viale Marconi tombini maleodoranti dove cresce addirittura l'erba"

Tombini maleodoranti in un tratto di viale Marconi, nei quali addirittura cresce l'erba. La denuncia arriva da Donato Fioriti, componente Cruc Regione Abruzzo e presidente per l’Abruzzo dell’associazione dei consumatori “Contribuenti Italiani” (Cruc Regione Abruzzo) che ha raccolto la segnalazione di alcuni residenti, in merito in particolare al tratto dall’incrocio con via Mazzarino sino a quello con via Elettra ed oltre sino alla rotatoria con viale Luisa D’Annunzio, nella zona dell'università.

Il cattivo odore proviene dalle fogne e bocche di lupo spiega Fioriti:

“Il caso acquisisce rilevanza sanitaria stante anche la presenza di zanzare in zona e può creare anche disagi alla circolazione stradale con gli acquitrini e gli allagamenti che si vengono a creare in concomitanza con forti ed insistenti piogge, come registrate di recente. Chiediamo al comune che la manutenzione ordinaria sia fatta, attraverso i camion spurgo e qualora ciò sia avvenuta, una manutenzione straordinaria, anche per l’approssimarsi del periodo autunno-inverno, con tutto quel che ne consegue”