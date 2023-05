Dalle buche alle infrazioni, tra rabbia e ironia la nuova viabilità di viale Marconi resta nel mirino dei cittadini che la contestano

In viale Marconi c'è chi aspetta pazientemente la fine dei lavori di una fantomatica metropolitana, chi immortala un autobus che sarebbe passato con il rosso e chi immortala “i resti della segnaletica” neanche fossero reperti di un nuovo sito archeologico.

La battaglia dei cittadini sulla contestata nuova viabilità e anche sui lavori eseguiti non si arresta e per loro le spiegazioni del sindaco Carlo Masci che sulle buche createsi a causa dei lavori “mercenari” fatti in passato per la fibra annuncia richieste risarcitorie, non fanno differenza. La scelta delle quattro corsie continua a non piacere e se su questo si attende il responso del consiglio di Stato, su quanto avviene lungo l'arteria stradale si comportano come vere e proprie sentinelle.

La pagina social del comitato Salviamo viale Marconi è diventata una vera valvola di sfogo e alle segnalazioni che si pubblicano lì si aggiungono quelle che arrivano alla nostra redazione. Una battaglia fotografica fatta da chi ci mette ironia e chi invece non nasconde l'irritazione.

È il caso di una delle buche creatasi con le forti piogge delle ultime settimane. La strada dissestata diventa una finta fermata della Metro con tanto di segnale. Questa la didascalia: “sono partiti i lavori per la metropolitana di Pescara. Non servono 'talpe', crolla tutto con l'acqua”. Non sappiamo se ci fosse ironia o vogliamo leggercela noi, ma certo è che anche la foto sui “resti della segnaletica” la si potrebbe leggere oltre che come una palese volontà di denunciare i lavori fatti, anche per mostrare ai posteri un nuovo sito archeologico.

Se qualcuno pur se arrabbiato e magari anche componente di quel comitato che il ricorso lo ha fatto, sceglie il sorriso per spiegare le ragioni del “no”, qualcun altro si irrita davvero. È il caso del cittadino che alla nostra redazione invia una foto in cui si vedrebbero le automobili ferme all'arancione fisso, così come previsto dal codice della strada e un autobus transitare invece con il rosso. “È la dimostrazione - sostiene - dell'inutilità della rotatoria con semaforo e del rispetto delle regole”. L'occasione per lui per lamentare come se qui una violazione passa magari inosservata, ai semafori con le videocamere la multa a casa arriva già solo per aver toccato la linea bianca così come, anche in questo caso, previsto dal sistema presente.

A onor del vero va detto che le multe in caso di violazione vengono elevate anche agli autisti se sorpresi a commettere l'infrazione lì dove videocamere non ce ne sono. Multe che su viale Marconi hanno sempre temuto anche quando i semafori intelligenti non c'erano viste le violazioni cui erano costretti e che devono continuare a compiere dove non ci sono e questo perché non possono percorrere la corsia preferenziale. Un tema questo finito anche al centro di un confronto prima che i semafori fossero attivati, tra sindacati, amministrazione e Tua così come per le multe che sia i cittadini che gli autisti prendono compiendo le infrazioni davanti ai semafori che invece le videocamere le hanno. Altro argomento questo che proprio per i problemi che avrebbero i mezzi pesanti anche per la ristrettezza delle corsie, ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico cui siederanno amministrazione, polizia locale, sindacati e lavoratori al fine di trovare insieme le soluzioni migliori.

Certo è che su viale Marconi gli occhi restano puntati con i cittadini pronti ad immortalare ogni pecca e violazione. Un pungolo per l'amministrazione che al contrario quel progetto lo ha sempre difeso e continua a farlo con il sindaco che, come detto, sulle buche la sua l'ha già ampiamente detta. Nel mezzo resta il ricorso la cui sentenza decreterà, se di battaglia si tratta, uno sconfitto e un vincitore.