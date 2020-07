Terzia corsia riservata agli autobus in viale Marconi, inizia la riqualificazione della strada

Riqualificazione di viale Marconi a Pescara. L'amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci ha presentato il progetto di riqualificazione di una delle strade principali di Porta Nuova.

La novità principale riguarda la realizzazione di 3 corsie di marcia di cui una riservata al trasporto pubblico locale della lunghezza complessiva di 1,6 Km, in direzione Nord-Sud.

Nella direzione opposta i mezzi del trasporto pubblico circoleranno nella stessa corsia degli altri veicoli.

«Il progetto di viale Marconi», spiega il primo cittadino, «unirà di più e meglio le due parti del capoluogo, che sono sì divise dal fiume ma che vanno integrate di più e meglio. Ebbene, con il sistema di trasporto pubblico, che andiamo a incentivare con il “progetto Viale Marconi”, permetteremo a tutti di spostarsi rapidamente e comodamente grazie a bus elettrici non inquinanti, favorendo il mancato ricorso all’utilizzo dell’auto e migliorando quindi la situazione dei livelli di inquinamento dell’aria».

Come detto il progetto prevede la realizzazione della sede riservata per il trasporto pubblico locale (Tpl) da piazza Unione fino alla rotatoria che segna l’incrocio con viale Pindaro. Lo scopo è quello di ridurre i livelli di inquinamento dell’aria in ambito urbano attraverso la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico ecologico ed intelligente.

Questo quanto prevede il progetto:

realizzazione di 3 corsie di marcia di cui una riservata al trasporto pubblico locale della lunghezza complessiva di 1,6 Km, in direzione Nord-Sud; gli autobus che percorreranno Viale Marconi, nella direzione opposta Sud-Nord, viaggeranno in sede promiscua con i veicoli privati;

realizzazione di impianti semaforici dotati di software evoluti, con priorità al trasporto pubblico locale e copertura lunga di garanzia di funzionamento;

realizzazione di nuove rotatorie in corrispondenza di via Vespucci e viale Pepe;

realizzazione di nuovo manto stradale su tutta l'estensione di viale Marconi (circa 25.000 metri quadrati);

realizzazione di segnaletica orizzontale con materiale termoplastico (alta durabilità) per la linea di separazione della sede riservata Bus, attraversamenti pedonali e pista ciclabile;

miglioramento del verde pubblico con piantumazione di 20 alberi lungo via Marconi e allestimento a verde delle rotatorie.

La spesa complessiva sarà di un milione e 300 mila euro ed è finanziata con risorse dell’Asse VII del Programma Operativo Regionale Fesr 2014/2020, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sus) promossa dal Comune di Pescara.

«Valorizziamo il concetto di una mobilità efficiente», aggiunge l'assessore Luigi Albore Masci, «pensando nel medio periodo a una metropolitana di superficie che unisca i poli opposti della città, da Montesilvano e fino a Francavilla al Mare, non dimenticando l’asse interno fino all’aeroporto. Ma per far questo non vi è che l’unica strada di un sistema di trasporto di massa non impattante e che vada a discapito dell’uso dell’automobile; che sia inoltre commercialmente appetibile, cioè in grado di ridurre i tempi di percorrenza. Si tratta di un’azione strategica nel più ampio quadro di trasformazione della mobilità a Pescara».

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Rapino Strade e Ambiente di Rapino Srl di Torrevecchia Teatina, inizieranno da lunedì 3 agosto e si concluderanno in 189 giorni, a febbraio 2021. La metodica logistica prevede la progressione per tratti sulla direttrice longitudinale di viale Marconi, allo scopo di ridurre al minimo le limitazioni e consentendo a residenti e utenti le normali attività.