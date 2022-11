In viale Marconi in vigore il limite dei 30 km/h dopo l'installazione della segnaletica verticale

Sono stati installati i cartelli della segnaletica verticale con il nuovo limite di velocità fissato a 30 km/h in viale Marconi a Pescara.

Il nuovo limite di velocità è valido per tutta la lunghezza della strada da piazza Unione fino alla rotatoria con viale Pindaro e strada della Pineta.

Gli altri cartelli installati riguardano la sosta sul lato mare della strada dove sarà consentito lasciare i veicoli al massimo per un'ora con l'esposizione del disco orario.

Queste nuove limitazioni erano state già decise circa un mese fa con un'ordinanza del Comune ma da ieri, giovedì 3 novembre, sono diventate effettive con l'installazione dei cartelli. In questi primi giorni la linea da parte della polizia locale sarà morbida nel senso che gli agenti si limiteranno a segnalare il nuovo regolamento della sosta sul lato mare mentre non sono previsti gli autovelox, così come non sono mai stati utilizzati, finora, in viale Pindaro dove da tempo è in vigore il limite dei 30 km/h. Ovviamente, come ricorda l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, il limite dei 30 è una decisione che va nella direzione di tutelare l'utenza debole della strada come pedoni e ciclisti. Limite che tra l'altro viene sempre più applicato nei centri urbani sia italiani che europei, l'assessore Albore Mascia ricorda la recente decisione del Comune di Bologna che ha deciso per i 30 orari in tutto il territorio comunale. Un'attenzione particolare infine verrà rivolta alle corsie preferenziali degli autobus che non devono essere occupare da altri mezzi.