Ammettere l'errore e riaprire il dialogo, viale Marconi è tutta da rifare: l'appello al sindaco di Odoardi (Cna Artigiani)

“Al Comune di Pescara chiediamo uno sforzo di buona volontà, che prenda atto di una situazione insostenibile ormai, avviando una trattativa con commercianti e artigiani di viale Marconi che arrivi a modifiche significative di un assetto che si è rivelato sbagliato”.

A chiederlo è il presidente della Cna Artigiani e imprenditori d'Italia di Pescara Cristian Odoardi che rivolge un vero e proprio appello al sindaco Carlo Masci e tutta l'amministrazione comunale perché si riveda la nuova viabilità di viale Marconi su cui il 31 gennaio, proprio per il ricorso fatto da cittadini e commercianti riunitisi in un comitato, si pronuncerà il consiglio di Stato.

L'ennesima bocciatura quella della Cna Artigiani all'arteria stradale più discussa nel corso del mandato del sindaco Carlo Masci, ma anche la volontà di fare da tramite perché si riapra quel dialogo che, ha lamentato sempre il Comitato salviamo viale Marconi, non ci sarebbe mai stato. Ha le idee chiare Odoardi su quali dovrebbero gli interventi da promuovere in un'ottica che definisce “risarcitoria” per i cittadini e gli esercenti che alla luce dei danni subiti e lamentati su più fronti a cominciare per questi ultimi dai cali di fatturato, dovrebbe tradursi in una riduzione delle tasse locali.

“Ogni sforzo sia indirizzato alla ricerca di una soluzione positiva della vicenda, perché davvero non ha più senso andare avanti così: alla prova dei fatti quell’assetto ha mostrato tutti i suoi limiti, creando solo scontento tra operatori e cittadini, ed è per questo che si deve cominciare da subito, anche se la consiliatura volge ormai al termine, a cercare soluzioni alternative credibili”, afferma quindi Odoardi.

Una strada oggetto di scontro su tutti i fronti: da quello politico a quello sindacale per i problemi legati al passaggio dei mezzi pesanti, a quello sociale visto lo scontento espresso da chi su viale Marconi vive e lavora. Una strada, tra l'altro, ancora senza collaudo e se per chi critica questo è un elemento di grande importanza, lo stesso per la Cna Artigiani potrebbe essere colto come una sorta di “opportunità” dato che, prosegue il presidente della sezione della confederazione “il fatto che l’arteria risulti ancora senza collaudo agevola la possibilità di dar vita a modifiche delle principali criticità sottolineate in tutti questi mesi da più parti”.

Chiare le richieste su quelli che dovrebbero essere per Odardi gli interventi da promuovere per risolvere le problematiche: reintrodurre i parcheggi cancellati, realizzare la pista ciclabile, rivedere il sistema di rotatorie abbinate ai semafori dato che, è il caso di ricordarlo, in alcune non sono mai state installate costringendo i mezzi pesanti a invadere la corsia delle automobili, prevedere aree di carico e scarico merci “non improvvisate”, sottolinea e sistemare le corsie preferenziali per i mezzi pubblici.

“Entrare in questa visione dialogante – conclude il presidente della Cna Artigiani – significa anche poter valutare una possibile logica 'risarcitoria' nei confronti di quanti sono penalizzati da questo assetto: una logica che prevede anche riduzione significative di tasse locali a carico dei cittadini e delle imprese di viale Marconi”.