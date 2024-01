Nel centro storico di Spoltore torna la viabilità provvisoria per i lavori [FOTO]

A Spoltore verrà ripristinata la viabilità provvisoria, da giovedì 11 gennaio, per i lavori nel centro storico contro il dissesto idrogeologico del belvedere e del centro storico.

Il Comando della polizia locale ha presentato l'apposita ordinanza, che impone all'impresa (Cogepri srl) di apporre la segnaletica stradale entro la mattina di martedì 9 gennaio.

«Come tutti comprenderanno, si tratta di modifiche e divieti necessari per lo svolgimento dei lavori», spiega il sindaco Chiara Trulli.

Che poi aggiunge: «Con il completamento di questo secondo step di consolidamento sulla struttura del belvedere si procederà a riasfaltare completamente via Dietro Le Mura , dove saranno anche sistemati i pali della luce e ripiantumati gli alberi. Entro un mese contiamo di restituire alla cittadinanza la strada riqualificata e aperta al traffico: seguirà una "fase tre" di lavori sulla stabilità idrogeologica del centro storico dedicata al consolidamento del Torrione». Sulla falsariga delle precedenti ordinanze, viene dunque ripristinato il doppio senso in via dei Calderai, con la rotatoria temporanea al centro di piazza Di Marzio. Torna il doppio senso anche in via Dietro Le Mura, dall'intersezione con la statale 16 bis, dove c'è l'ingresso del cimitero, fino all'intersezione con via della Madonnina. Doppio senso, infine, anche davanti al belvedere Gaist, per consentire ai residenti e a chi ha parcheggiato lì di tornare indietro. Le auto non potranno ovviamente transitare nell'area interessata ai lavori, transennata e con sosta vietata. I pedoni potranno passare attraverso una viabilità laterale dedicata. I mezzi e i veicoli degli operai, per raggiungere il cantiere, dovranno obbligatoriamente transitare su via Dietro Le Mura dal cimitero: l'accesso da via Dei Calderai e piazza Di Mario, infatti, è vietato ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate.