Ripristinata la viabilità nella zona della Pineta Dannunziana dopo le chiusure per l'incendio

Via della Bonifica è tornata percorribile così come la rampa della tangenziale in direzione Pescara a San Silvestro

Torna alla normalità la viabilità attorno e nella Pineta Dannunziana, dopo le chiusure imposte e necessarie a seguito dell'incendio scoppiato domenica primo agosto. Via della bonifica è stata riaperta in entrambe le direzioni, ed anche le strade limitrofe ora sono percorribili, così come l'accesso alla tangenziale dalla rampa lungo la nazionale adriatica in direzione Pescara.

Le chiusure, oltre che per motivi di sicurezza nelle ore immediatamente successive allo scoppio dell'incendio, è stata necessaria anche per mettere in sicurezza i molti alberi che ricadono sull'asse stradale colpiti dal rogo e che, essendo irrecuperabili, sono stati tagliati e abbattuti.

Intanto proseguono le indagini della procura e dei carabinieri forestali per accertare l'origine e lo sviluppo dell'incendio: a quanto pare potrebbe essere stato generato anche da alcune scintille provenienti da un treno in transito lungo la ferrovia che costeggia una parte della pineta.