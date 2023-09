Via Valle Roveto chiude 3 giorni per lavori di manutenzione [FOTO]

Sono iniziati nella mattinata di mercoledì 27 e andranno avanti fino a venerdì 29 settembre gli interventi di manutenzione in via Valle Roveto a Pescara.

Come informa Massimo Pastore, presidente della commissione comunale Lavori Pubblici, nella mattinata di giovedì verrà finita la fresatura dell'asfalto.

Mentre dal pomeriggio ci sarà la posa del nuovo manto di asfalto

Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra il ponte di Villa Fabio e Faieta Marine.