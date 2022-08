Via Rigopiano, la rabbia di un residente: "Degrado ovunque, sindaco che ami Pescara, anche questo quartiere lo è" [FOTO]

“Caro sindaco che ami Pescara, anche questa zona è Pescara”.

Si rivolge direttamente al sindaco Carlo Masci un residente di via Rigopiano che lamenta lo stato di degrado della zona invasa da sterpaglie, erbacce, immondizia e zanzare lamentando quindi il fatto che non sarebbe stata fatta sufficiente disinfestazione. “I quartieri – aggiunge – vanno puliti almeno una volta al mese come si faceva prima. Tagliati i pini – conclude – crescono altre piante enormi”. Un grido di rabbia quello dell'uomo che, in sostanza, chiede maggiore attenzione per la zona.