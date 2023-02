Il centro si rifà il look: nuove tubature delle acque bianche, rifatto il percorso per non vedenti [FOTO]

Il Comune di Pescara ha effettuato alcuni interventi urgenti in pieno centro, più precisamente agli incroci di via Mazzini e via De Amicis con viale Regina Margherita, per sostituire le vecchie tubature delle acque bianche, provvedendo contestualmente anche al rifacimento del percorso per non vedenti. La necessità di questi lavori è emersa durante il cantiere per la realizzazione dell'ultimo tratto della nuova pista ciclabile che si sta finendo di costruire in via Regina Margherita.

Come spiega a IlPescara.it il sindaco, Carlo Masci, "Nell'appalto delle piste ciclabili, quando siamo intervenuti su viale Regina Margherita, scavando abbiamo trovato tutta la rete di acque bianche in uno stato di grave obsolescenza, e per questo motivo l'abbiamo dovuta ripristinare totalmente con nuove condutture. Nell'intervento abbiamo inoltre inserito i percorsi per i non vedenti con gli appositi segnali zigrinati a terra".