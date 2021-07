Via Raffaello, la denuncia dei residenti: "Schiamazzi fino alle 6 del mattino" [FOTO]

Un cittadino spiega che nella zona "si crea disturbo della quiete pubblica, con liti tra ragazzi, musica a tutto volume proveniente dalle macchine che fa diventare la via una discoteca, c'è persino chi urina in strada, e tutto ciò rende il quartiere invivibile"

Un lettore ci ha scritto per documentare i disagi causati dalla movida in via Raffaello, tra assembramenti e schiamazzi dei giovani che si ritrovano "fino alle 6 del mattino" nell'ultimo tratto della strada. "Da giorni - spiega il cittadino - il quartiere è in rivolta: le forze dell'ordine si limitano solo a far allontanare le persone nelle vie vicine e, una volta che vanno via, la situazione torna uguale, con i ragazzi che continuano ad assembrarsi nonostante il divieto di stazionamento imposto da un'ordinanza sindacale, secondo la quale oltretutto si dovrebbero elevare anche sanzioni amministrative che, però, non vengono comminate".

Il risultato è che nella zona "si crea disturbo della quiete pubblica, con liti tra ragazzi, musica a tutto volume proveniente dalle macchine che fa diventare la via una discoteca, c'è persino chi urina in strada, e tutto ciò rende il quartiere invivibile". Abbiamo anche prodotto un esposto che stiamo cercando di depositare, visto che veniamo rimbalzati da una parte all'altra. Vi chiediamo di dare risalto a questo problema perché noi residenti non sappiamo più cosa fare".