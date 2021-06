Uno dei proprietari di via Pantini smentisce Damiani: "Non disposto a cedere gratis il mio terreno per la strada"

Mariano Camplone è uno dei proprietari dei terreni adiacenti a via Pantini che smentisce categoricamente Giovanni Damiani che ieri aveva affermato come questi fossero disposti a cedere gratis una porzione delle loro proprietà

Quanto affermato da Giovanni Damiani, che ieri, venerdì 4 giugno, nel corso di un incontro organizzato per spiegare le ragioni dell'esposto presentato dalle associazioni ambientaliste e dal Codacons contro il progetto della nuova via Pantini, non corrisponde al vero.

O almeno non corrisponde alla volontà di Mariano Camplone, uno di coloro che detenie la proprietà dei terreni sul lato monte della strada.

Damiani aveva dichiarato come una variante del progetto sarebbe stata possibile utilizzando i terreni privati che gli stessi proprietari avrebbero ceduto gratis.

«Non voglio entrare nel merito specifico del dibattito sulla collocazione del nuovo tracciato stradale di via Pantini ma voglio puntualizzare un dettaglio sicuramente fondamentale per le speranze di soluzione degli ambientalisti», dice Camplone, che poi aggiunge, ritenendo illazioni fuorvianti quelle di Damiani secondo le quali ci sarebbe la disponibilità a cedere gratis i terreni senza esproprio: