Lavori in fase di conclusione, pronta per l'apertura la nuova via Pantini (e strada della Bonifica chiuderà) [FOTO]

Lavori ormai nella loro fase conclusiva in via Pantini a Pescara.

L'intervento è infatti quasi completamente ultimato e il cantiere potrebbe essere chiuso entro pochi giorni.

La conseguenza sarà, da un lato l'apertura della nuova strada, e dall'altro la chiusura del tratto iniziale di strada della Bonifica dove verranno accorpati i comparti del parco.

Nel cantiere resterebbero solo da sistemare i cavi di Telecom ed Enel prima di passare alla realizzazione dell'asfalto con la conseguente chiusura dei lavori. Con la fine dei lavori in via Pantini verrà anche ultimato l'ultimo tratto della strada pendolo. E i comparti della riserva dannunziana verranno uniti creando così un'unica grande area verde. Dunque chi proviene da nord subito dopo il distributore di carburanti Eni si immetterà lungo la nuova arteria stradale realizzata in questi mesi per uscire poi lungo la via Nazionale Adriatica sud all'altezza dello sfasciacarrozze. Chi invece proviene da sud non potrà più proseguire verso strada della Bonifica sulla quale si potrà rientrare dopo aver percorso la nuova via Pantini.