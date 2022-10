In via Orazio c'è un "continuo conferimento indiscriminato di rifiuti di ogni genere, vogliamo le fototrappole"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare "una situazione divenuta ormai insostenibile" in via Orazio, sul lato della stazione di Porta Nuova. L'uomo, negli ultimi mesi, ha scattato varie fotografie per testimoniare "il continuo conferimento indiscriminato di rifiuti di ogni genere, a tutte le ore del giorno e della notte. La cosa è stata segnalata sia ad Ambiente che al Comune di Pescara, in particolare al comando della polizia municipale, con relativa richiesta di installazione di telecamera o fototrappola".

Lo sversamento di rifiuti in questi cassonetti, come anche in quelli che si trovano nella vicina via Misticoni, "sta causando disagi ai residenti della zona - spiega il cittadino - che a volte sono impossibilitati al conferimento della propria spazzatura, essendo i cassonetti stracolmi a causa del pattume proveniente da altre zone, soprattutto da quelle in cui è già operativa la differenziata". I cassonetti, fino alla fine dello scorso giugno, erano collocati in uno spazio ben delimitato, con tanto di strisce gialle, che si trova nella piazza antistante alla stazione. Poi sono stati spostati.

E così "quest'estate abbiamo anche avuto il problema della presenza di auto in sosta selvaggia, i cui conducenti erano impegnati nel depositare i rifiuti, persino nelle ore notturne, in una via che è a senso unico, con conseguente formazione di file interminabili di macchine e di disturbo della quiete pubblica". Ma non finisce qui. Oltre a questi disagi, è stata segnalata "l'incursione di ratti e animali vari per la presenza, al di fuori dei cassonetti, di sacchi colmi di rifiuti organici. Chiediamo un intervento rapido per risolvere questi problemi, non ne possiamo davvero più".